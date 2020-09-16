И поесть, и нос почесать: вьетнамские школьники изобрели шлем для защиты от коронавируса

Защитная одежда и маски стали неотъемлемой частью униформы медиков. Но в таком облачении не очень комфортно...

Защитная одежда и маски стали неотъемлемой частью униформы медиков. Но в таком облачении не очень комфортно. Более того, оно не всегда обеспечивает максимальную защиту.

Трое вьетнамских школьников решили немного облегчить жизнь врачам и медсёстрам. Они разработали шлем, соединённый с респиратором. И он не только защищает от вирусов, но и позволяет медработникам позволить себе больше, чем в обычной маске.

В шлем вшита перчатка, с помощью которой можно, например, вытереть пот с лица или почесать нос. Вверху также есть защищённые отверстия, через которые можно почесать голову, если шлем начнёт давить или натирать.

[Чан Нгуен Кхань Ан, разработчица шлема]:

«Главное отличие этого шлема – отверстие с перчаткой. Её можно использовать, чтобы безопасно взаимодействовать со своим лицом. <…> Мы также разместили внутри контейнер с едой. Это тоже выделяет наше изобретение среди других, потому что, используя перчатку, можно перекусить, получив достаточное количество энергии».

К такому шлему также крепится трубка, через которую поступает очищенный воздух, предотвращая риск заражения.

[Нгуен Динь Нам, руководитель проекта]:

«Отличие этого шлема (от масок для лица) в том, что он предотвращает заражение вирусом, защищая человека. То есть, когда люди из группы высокого риска наденут этот шлем, они будут чувствовать себя в безопасности, и они действительно в безопасности».

Стоит такое устройство около 300 долларов.

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