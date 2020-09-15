Австралийки ходят на курсы по работе с деревом, обретая знания и новых друзей
Эти женщины обучаются новым знаниям и бросают вызов стереотипам. На австралийском острове Тасмания открылись курсы по..
Дата загрузки: 2020-09-15
Сара работает над специальным проектом: делает ящик для развития сенсорики для своего трёхлетнего внука, у которого аутизм.
[Сара Шварцкопф, посетительница курсов]:
«Я придумала сделать ящик с сенсорной стеной. Там будут воздушно-пузырьковая плёнка и другие материалы. В нём также могут быть какие-то замки, чтобы он с ними играл».
А Хейзл делает ящик для цветов.
[Хейзл Лэнгридж, посетительница курсов]:
«Когда я смотрю на всех остальных, то становлюсь увереннее в себе».
Цель проекта – помочь женщинам стать более самодостаточными.
[Гленда Маэр, преподаватель]:
«Я хотела сама научиться, а потом научить женщин делать что-то самостоятельно вместо того, чтобы ждать помощи. Чтобы они умели пользоваться дрелью и шлифовальным станком».
В процессе создания деревянных работ завязывается крепкая дружба. При этом женщины говорят, что это хобби одновременно и интересное, и полезное.
[Келли Бёрк, посетительница курсов]:
«Мы работаем со шлифовальной машиной, чтобы сделать дощечки гладкими и тонкими. Это базовые знания. Это можно будет использовать дома».
Курсы основали местная община и организация, которая помогает аборигенным народам Австралии.
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