Австралийки ходят на курсы по работе с деревом, обретая знания и новых друзей

Эти женщины обучаются новым знаниям и бросают вызов стереотипам. На австралийском острове Тасмания открылись курсы по..

Эти женщины обучаются новым знаниям и бросают вызов стереотипам. На австралийском острове Тасмания открылись курсы по деревообработке. Причём обучаются на них в основном женщины преклонного возраста.

Сара работает над специальным проектом: делает ящик для развития сенсорики для своего трёхлетнего внука, у которого аутизм.

[Сара Шварцкопф, посетительница курсов]:

«Я придумала сделать ящик с сенсорной стеной. Там будут воздушно-пузырьковая плёнка и другие материалы. В нём также могут быть какие-то замки, чтобы он с ними играл».

А Хейзл делает ящик для цветов.

[Хейзл Лэнгридж, посетительница курсов]:

«Когда я смотрю на всех остальных, то становлюсь увереннее в себе».

Цель проекта – помочь женщинам стать более самодостаточными.

[Гленда Маэр, преподаватель]:

«Я хотела сама научиться, а потом научить женщин делать что-то самостоятельно вместо того, чтобы ждать помощи. Чтобы они умели пользоваться дрелью и шлифовальным станком».

В процессе создания деревянных работ завязывается крепкая дружба. При этом женщины говорят, что это хобби одновременно и интересное, и полезное.

[Келли Бёрк, посетительница курсов]:

«Мы работаем со шлифовальной машиной, чтобы сделать дощечки гладкими и тонкими. Это базовые знания. Это можно будет использовать дома».

Курсы основали местная община и организация, которая помогает аборигенным народам Австралии.

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