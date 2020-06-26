Телеканал NTD

Из бунтарки – в счастливую жену: история известного диджея

Из бунтарки – в счастливую жену: история известного диджея

Нгок Ань была одним из самых популярных диджеев своего поколения во Вьетнаме. Со стороны казалось, что..

Дата загрузки: 2020-06-26

Нгок Ань была одним из самых популярных диджеев своего поколения во Вьетнаме. Со стороны казалось, что её роскошная динамичная жизнь – сказка, но она не была счастлива. Замужество тоже не подарило ей душевного покоя – семья чуть не распалась. Что же помогло девушке кардинально изменить жизнь?
Короткая ссылка на эту страницу:
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне