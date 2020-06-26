Из бунтарки – в счастливую жену: история известного диджея Нгок Ань была одним из самых популярных диджеев своего поколения во Вьетнаме. Со стороны казалось, что.. Дата загрузки: 2020-06-26

Нгок Ань была одним из самых популярных диджеев своего поколения во Вьетнаме. Со стороны казалось, что её роскошная динамичная жизнь – сказка, но она не была счастлива. Замужество тоже не подарило ей душевного покоя – семья чуть не распалась. Что же помогло девушке кардинально изменить жизнь?

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