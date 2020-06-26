В зоопарке Антверпена родилась редкая горилла

Этому малышу гориллы всего день от роду, а на него уже могут посмотреть посетители зоопарка. Долгожданное..

[Йоран Йохемс, смотритель зоопарка]:

«Вчера родился наш малыш гориллы. Всё прошло очень хорошо, мама проделала хорошую работу. Она защищает малыша, заботится о нём. Остальная группа горилл тоже ведёт себя очень спокойно».

Этому малышу гориллы всего день от роду, а на него уже могут посмотреть посетители зоопарка. Долгожданное прибавление произошло в бельгийском городе Антверпен.

Пол новорождённого ещё не выяснили. Мама по кличке Мамбеле пока никого к нему не подпускает.

Антверпенский зоопарк уже 18 лет координирует научные исследования обезьян в Камеруне и Конго. Детёныш западной равнинной гориллы появляется здесь на свет во второй раз. Первый родился в ноябре 2018-го, и сейчас ему полтора года.

Западные равнинные гориллы в дикой природе находятся на грани исчезновения. За 25 лет их популяция уменьшилась на 60%. Всему виной браконьерство, охота и болезни.

Короткая ссылка на эту страницу: