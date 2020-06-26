Восток ДР Конго объявил об окончании смертоносной вспышки Эболы
Вторая по масштабам эпидемия Эболы в истории завершилась. Демократическая Республика Конго объявила о том, что победила..
Дата загрузки: 2020-06-26
Несмотря на наличие вакцин и эффективного лечения вспышка затянулась, поскольку врачи и гуманитарные организации с трудом могли выполнять свою работу из-за деятельности боевиков.[Чантал Умутони, представительница ЮНИСЕФ]:
«Это поворотный момент, и для команд это большое достижение. Эта вспышка была особенной, поскольку она была первой в зоне активных боевых действий. Там было более сотни воружённых групп». [Алекс Ваде, член «Врачей без границ»]:
«Мы очень рады, что эпидемия наконец закончилась. Однако я думаю, настало время всё обдумать, усвоить полученные уроки и осознать ошибки, чтобы лучше реагировать на будущие эпидемии».
Министр здравоохранения страны сказал, что на востоке завершилась 10-я в истории ДР Конго вспышка. Однако более чем в тысяче километров оттуда продолжается 11-я вспышка в городе Мбандака.[Этени Лонгондо, министр здравоохранения ДР Конго]:
«Министерство здравоохранения хочет усвоить полученные уроки и факторы успеха этой длительной эпидемии, чтобы обеспечить эффективные меры в Мбандаке. В то время как мы объявляем об окончании 10-й эпидемии, в Мбандаке в Экваториальной провинции с 31 мая 2020 года продолжается 11-я эпидемия».
В городе выявили уже 24 случая заболевания. 13 человек скончались.
Эбола впервые была обнаружена на одноимённой реке в ДР Конго в 1976 году. Она зародилась в экваториальных лесах и вызывает у людей сильную рвоту и диарею. Заразиться можно при контакте с жидкостями, которые выделяет организм заболевшего.
Смертность от лихорадки составляет от 25 до 90%.
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