Восток ДР Конго объявил об окончании смертоносной вспышки Эболы

Вторая по масштабам эпидемия Эболы в истории завершилась. Демократическая Республика Конго объявила о том, что победила..

Вторая по масштабам эпидемия Эболы в истории завершилась. Демократическая Республика Конго объявила о том, что победила вирус на востоке страны, который свирепствовал около двух лет и унёс жизни более 2200 человек.

Несмотря на наличие вакцин и эффективного лечения вспышка затянулась, поскольку врачи и гуманитарные организации с трудом могли выполнять свою работу из-за деятельности боевиков.

[Чантал Умутони, представительница ЮНИСЕФ]:«Это поворотный момент, и для команд это большое достижение. Эта вспышка была особенной, поскольку она была первой в зоне активных боевых действий. Там было более сотни воружённых групп». [Алекс Ваде, член «Врачей без границ»]:«Мы очень рады, что эпидемия наконец закончилась. Однако я думаю, настало время всё обдумать, усвоить полученные уроки и осознать ошибки, чтобы лучше реагировать на будущие эпидемии».

Министр здравоохранения страны сказал, что на востоке завершилась 10-я в истории ДР Конго вспышка. Однако более чем в тысяче километров оттуда продолжается 11-я вспышка в городе Мбандака.

[Этени Лонгондо, министр здравоохранения ДР Конго]:«Министерство здравоохранения хочет усвоить полученные уроки и факторы успеха этой длительной эпидемии, чтобы обеспечить эффективные меры в Мбандаке. В то время как мы объявляем об окончании 10-й эпидемии, в Мбандаке в Экваториальной провинции с 31 мая 2020 года продолжается 11-я эпидемия».

В городе выявили уже 24 случая заболевания. 13 человек скончались.

Эбола впервые была обнаружена на одноимённой реке в ДР Конго в 1976 году. Она зародилась в экваториальных лесах и вызывает у людей сильную рвоту и диарею. Заразиться можно при контакте с жидкостями, которые выделяет организм заболевшего.

Смертность от лихорадки составляет от 25 до 90%.

Короткая ссылка на эту страницу: