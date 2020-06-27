Телеканал NTD

Канатоходец установил три рекорда над швейцарскими Альпами

Канатоходец установил три рекорда над швейцарскими Альпами

Швейцарские акробаты, в том числе канатоходец Фредди Нок, устроили настоящее шоу среди живописных Альп. Это выступление..

Дата загрузки: 2020-06-27

Швейцарские акробаты, в том числе канатоходец Фредди Нок, устроили настоящее шоу среди живописных Альп.
Это выступление они посвятили всем артистам, пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.
Короткая ссылка на эту страницу:
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне