Канатоходец установил три рекорда над швейцарскими Альпами
Швейцарские акробаты, в том числе канатоходец Фредди Нок, устроили настоящее шоу среди живописных Альп. Это выступление..
Дата загрузки: 2020-06-27
Швейцарские акробаты, в том числе канатоходец Фредди Нок, устроили настоящее шоу среди живописных Альп.
Это выступление они посвятили всем артистам, пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.
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Это выступление они посвятили всем артистам, пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.
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