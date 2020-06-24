В Пекине продолжается массовое тестирование на коронавирус

В Пекине продолжается массовое тестирование на COVID-19. Власти говорят, что с 12 по 22 июня взяли..

В Пекине продолжается массовое тестирование на COVID-19. Власти говорят, что с 12 по 22 июня взяли мазки у двух миллионов 950 тысяч человек. Всего же в столице проживает около 20 миллионов.

Город пытается сдержать вторую волну эпидемии, которая началась там 11 июня. С тех пор коронавирус выявили примерно у 250 человек. И это только официальные цифры. Китайские власти склонны занижать статистику.

В первую очередь проверяют жителей в районах с высоким риском заражения. В день проводят около 300 тысяч тестов.

[житель Пекина]:

«Во-первых, я хочу сделать тест. Ещё одна причина – наш местный жилой комитет организовал нас, чтобы мы пришли».

Считается, что эпицентром новой вспышки стал столичный оптовый рынок Синьфади.

Изначально власти очень подробно сообщали о каждом пациенте, а также об их контактах и местах посещения. Однако в последнее время информации о новых заболевших поступает очень мало.

В жилых кварталах, где заражённых мало, ограничений не вводили. Однако там, где подтверждённых случаев два или более, действует строгий карантин. Людям запрещают входить и выходить.

Ранее китайские власти сообщили, что ситуация в столице под контролем. Однако некоторые чиновники отмечают, что ещё рано делать выводы. Так, они говорят, что стоит принимать во внимание пути заражения. Если случай подтверждён после того, как человек был на карантине, то контролировать его контакты ещё возможно. Однако, если пациенту поставили диагноз после того, как он сам обратился в больницу, тогда о контролируемой вспышке речи идти не может.

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