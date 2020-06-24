Цзунцзы на дровяной печи: жительница Гонконга готовит, не боясь жары

Чун Юньфань, как и встарь, готовит цзунцзы на дровяной печи. Считается, что в Гонконге кроме неё..

Чун Юньфань, как и встарь, готовит цзунцзы на дровяной печи. Считается, что в Гонконге кроме неё никто не сохранил эту традицию. Женщина живёт в деревне Ван Тхой Шань в гонконгском районе Юньлон.

[Чун Юньфань, жительница Гонконга]:

«Сейчас жаркое время года, и, думаю, мало кто захотел бы готовить таким традиционным способом. Я продолжаю так делать только потому, что это семейная традиция».

Цзунцзы – блюдо китайской кухни. Его делают из клейкого риса с начинкой, завёрнутого в лист бамбука. Такое угощение обычно готовят к празднику драконьих лодок.

Юньфань начинает заворачивать рисовую начинку в листья за несколько недель до фестиваля, поскольку процесс трудоёмкий. Полуфабрикат хранит в холодильнике, а перед праздником варит цзунцзы на печи.

Многие рестораны Гонконга подают это традиционное блюдо, но готовят его на обычной плите.

[Чун Юньфань, жительница Гонконга]:

«Когда готовишь это блюда из риса на дровяной печи, вкус намного лучше. Поскольку внизу горит огонь, вкусовые качества ингредиентов сохраняются. А при варке на газовой плите у цзунцзы настоящего аромата не остаётся».

Праздник драконьих лодок, или Дуань-у, отмечают в память о знаменитом китайском поэте Цюй Юане. Он жил в царстве Чу в период Сражающихся царств. Патриотичный китаец предупреждал правителя о воинственности царства Цинь, но напрасно. Когда грозный сосед захватил столицу, поэт с горя бросился в реку и утонул. Местные жители стали бросать в воду рис, чтобы отвлечь рыбу и речного дракона, а сами тем временем искали тело любимого поэта. Так зародилась традиция гонок лодок-драконов и приготовления цзунцзы.

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