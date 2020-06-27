Как спасённый от убоя пони обнимает нового хозяина. Трогательное видео

Наташа и Кирк Хэнс с пятью детьми переехали на небольшую ферму в Техасе. Они узнали, что в их районе проводится аукцион лошадей, которых покупают на убой. Супруги решили спасти от этой участи хотя бы пару лошадей.
Наташа и Кирк купили пони и небольшую кобылу. «У обоих были признаки жестокого обращения. А пони Тобиас находился в подавленном состоянии и просто целый день смотрел в землю. Он уклонялся от любого прикосновения», – вспоминает Кирк.
Спустя двое суток Тобиас начал приходить в себя, чувствуя любовь и заботу окружающих.
«Он подошёл ко мне, и я стал ласково поглаживать и успокаивать его. Затем это превратилось в полноценное объятие», – вспоминает Кирк. «Он просто расслабился и чуть не заснул, почувствовав себя в безопасности», – добавил он. «Малыш просто понял, что может нам доверять», – сказала Наташа. Смотрите видео.