Как спасённый от убоя пони обнимает нового хозяина. Трогательное видео

Наташа и Кирк Хэнс с пятью детьми переехали на небольшую ферму в Техасе. Они узнали, что в их районе проводится аукцион лошадей, которых покупают на убой. Супруги решили спасти от этой участи хотя бы пару лошадей.

Наташа и Кирк купили пони и небольшую кобылу. «У обоих были признаки жестокого обращения. А пони Тобиас находился в подавленном состоянии и просто целый день смотрел в землю. Он уклонялся от любого прикосновения», – вспоминает Кирк.

Спустя двое суток Тобиас начал приходить в себя, чувствуя любовь и заботу окружающих.