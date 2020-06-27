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Как спасённый от убоя пони обнимает нового хозяина. Трогательное видео

Как спасённый от убоя пони обнимает нового хозяина. Трогательное видео
Как спасённый от убоя пони обнимает нового хозяина. Трогательное видео

 

Наташа и Кирк Хэнс с пятью детьми переехали на небольшую ферму в Техасе. Они узнали, что в их районе проводится аукцион лошадей, которых покупают на убой.  Супруги решили спасти от этой участи хотя бы пару лошадей.

Наташа и Кирк купили пони и небольшую кобылу. «У обоих были признаки жестокого обращения. А пони Тобиас находился в подавленном состоянии и просто целый день смотрел в землю. Он уклонялся от любого прикосновения», – вспоминает Кирк.

Спустя двое суток Тобиас начал приходить в себя, чувствуя любовь и заботу окружающих.

«Он подошёл ко мне, и я стал ласково поглаживать и успокаивать его. Затем это превратилось в полноценное объятие», – вспоминает Кирк. «Он просто расслабился и чуть не заснул, почувствовав себя в безопасности», – добавил он. «Малыш просто понял, что может нам доверять», – сказала Наташа. Смотрите видео.

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