Эксперты говорят, что плотина «Три ущелья» в Китае может рухнуть

Китай снова вводит «жёлтый» уровень опасности в связи с продолжающимися ливнями в центре и на юге страны. Эксперты предупреждают, что одна из крупнейших плотин мира, которая стоит на реке Янцзы, может обрушиться.

Наводнения в районе Янцзы и её притоков уже называют самым масштабным за последние 80 лет. Власти были вынуждены эвакуировать около 40 тысяч человек.

Плотина «Три ущелья» находится в провинции Хубэй. Недавно уровень воды в одном из её резервуаров поднялся почти на два метра выше критической отметки.

Власти говорят, что плотина стабильна. Однако известный гидролог Вань Вэйло считает, что структура очень неустойчивая и не сможет выстоять в случае сильного наводнения.

Строительство плотины началось в 1994 году, завершилось в 2006-м.

Ван говорит, что после серьёзного наводнения в 1998 году бывший в то время премьер-министр КНР нанял западных экспертов, чтобы проверять качество строительства. Они сказали, что стальная арматура, которой укрепляли дамбу, не отвечает стандартам.

Китайские рабочие были недовольны. Они сказали, что критика западных экспертов – расовая дискриминация. Исправлять ничего не стали.

При этом китайские СМИ писали, что дамба настолько прочна, что сможет выстоять самое худшее наводнение за 10 тысяч лет.

Через несколько лет они изменили цифру на 1000 лет. Затем на 100 лет.

А уже в 2010 году СМИ писали, что люди не могут полагаться в защите от наводнений только на «Три ущелья».

Большое беспокойство в сети вызвали спутниковые фото дамбы в 2008 и 2018 годах. На первых фото она ровная. А спустя 10 лет можно заметить, что конструкцию повело в форме волны.

Китайские власти отрицают, что дамба деформировалась. Они говорят, что всё дело в качестве спутниковых снимков.

Между тем эксперты отмечают, что, если плотина разрушится, пострадают более 400 миллионов человек, живущих вниз по течению Янцзы, включая жителей городов Шанхай и Ухань.