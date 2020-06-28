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Секреты этрусской цивилизации раскрывают артефакты из древней гробницы

Секреты этрусской цивилизации раскрывают артефакты из древней гробницы

В итальянских городах снова открылись музеи после месяцев карантина. В Неаполе представили новую выставку. Она рассказывает..

Дата загрузки: 2020-06-28

В итальянских городах снова открылись музеи после месяцев карантина. В Неаполе представили новую выставку. Она рассказывает об этрусской цивилизации. Среди экспонатов сотни артефактов, которые доказывают существование 12 древних городов-государств в современном регионе Кампания.
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