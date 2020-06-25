Дональд Трамп принял в Белом доме президента Польши Анджея Дуду

[Анджей Дуда, президент Польши]:

«Я надеюсь, эта встреча станет очередным шагом в укреплении наших отношений. Надеюсь, что мы усилим альянс между Польшей и Соединёными Штатами Америки. Очень рад быть здесь». [Дональд Трамп, президент США]:

«Для меня это большая честь. Откровенно говоря, у нас с Польшей – превосходные отношения. У меня очень хорошие личные отношения с президентом. Он первым приехал после начала эпидемии COVID, этой чумы, как я его называю. Для меня честь принимать вас здесь».

Президент Дональд Трамп принял в Белом доме своего коллегу из Польши – президента Анджея Дуду. Дуда стал первым мировым лидером, который нанёс официальный визит в Вашингтон после начала пандемии.

Глава Белого дома сказал, что надеется в ближайшее время подписать военное соглашение с Польшей. Он также отметил, что будет сокращать военное присутствие США в Германии. А часть военных передислоцируют на польскую территорию.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы значительно сократим контингент в Германии, примерно до 25 тысяч военных. Ранее у нас там было 52 тысячи. Германия платит очень маленькую часть от того, сколько должна платить. Она должна платить (в НАТО) 2%, а платит чуть более 1%».

В настоящее время в Германии проходит службу около 35 тысяч американских военных и ещё примерно 12 тысяч гражданских специалистов, работающих на Министерство обороны. Как ожидается, в Польшу США направят дополнительную 1000 военнослужащих. Однако сроков передислокации войск пока не называют.

В Германии также находится крупнейший иностранный военный госпиталь США. В нём работает около 2000 военных и гражданских. В последние годы лечение там проходили тысячи солдат, получивших ранения в военных конфликтах.

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