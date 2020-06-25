В Австралии зафиксировали рекордный рост случаев COVID-19 за два месяца
В австралийском штате Виктория вновь мобилизовали машины скорой помощи и мобильные центры тестирования на COVID-19. Власти..
Дата загрузки: 2020-06-25
«В Виктории 1917 случаев заболевания коронавирусом. Это на 33 больше, чем вчера. Надо учесть, что семь человек, помещённых на карантин в отелях, – это туристы, вернувшиеся из других стран».
Ещё девять новых случаев связаны с известными локальными вспышками. Шесть заражений выявлены в результате тестирования. Обстоятельства заболевания ещё одиннадцати человек выясняются.
Виктория – второй по численности населения штат Австралии. Последние девять дней здесь регистрируют десятки случаев заражения в сутки. Однако власти не планируют возвращать строгие карантинные меры. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон настаивает на том, чтобы штаты возобновляли экономическую деятельность.[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:
«Нам приходится жить бок о бок с COVID. Это никуда не денется, и мы должны смотреть вперёд. У нас есть меры безопасности и средства защиты. Мы демонстрируем это прямо сейчас, когда в Виктории выявлена новая вспышка».
Власти Виктории намерены провести тестирование в самых пострадавших районах штата.[Дэниэл Эндрюс, премьер-министр штата Виктория]:
«Мы применим много новых способов. У нас есть машины скорой помощи и другие автомобили, которые приедут к людям. Их пригласят на тестирование, и для этого нужно будет пройти всего 50-100 метров».
Тестирование будет проводить команда из 1000 медиков. Планируется взять анализы у 100 тысяч человек.
В Австралии выявлено более 7500 случаев COVID-19. Умерли 104 человека, вылечились 6900.
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