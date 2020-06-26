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Горные посёлки Мексики сильно пострадали от землетрясения

Горные посёлки Мексики сильно пострадали от землетрясения

Мексиканский штат Оахака пытается оправиться от землетрясения силой 7,4 балла, которое произошло 23 июня. По данным..

Дата загрузки: 2020-06-26

Мексиканский штат Оахака пытается оправиться от землетрясения силой 7,4 балла, которое произошло 23 июня.

По данным властей, погибло не менее десяти человек. Как сообщил губернатор штата в своём Твиттер, в целом пострадало 117 населённых пунктов и более 5 тысяч домов.

В отдалённые горные города и деревни спасатели и журналисты смогли добраться лишь недавно. Некоторые населённые пункты оказались отрезанными от внешнего мира из-за камнепадов.

И хотя эта местность дальше от эпицентра землетрясения, который располагался южнее близ прибрежных городов, повреждения здесь немалые.

Люди ждут помощи.

[местный житель]:
«Землетрясение разрушило дом. Нам никто не помог. Нам нужна помощь от властей и вообще от кого угодно».

[местный житель]:
«У нас тут уже три дня нет электричества. Мы хотим помощи от властей. Здесь у нас коронавирус, работы нет, и мы хотим помощи от правительства».

В Сан-Хуан-Осолотепеке сильно пострадала и местная больница.

[Мойсес Бэйлон, главврач]:
«Можно сказать, что эта больница получила больше всего повреждений среди всех больниц штата. Тем не менее, мы продолжаем работать».

А это всё, что осталось от бизнеса семьи местного пекаря.

[Раймундо Веласкес, пекарь]:
«Там была печь, где мы выпекали хлеб, и теперь она под завалами. Одну такую печь делать около месяца или чуть дольше, зависит от погоды».

В Оахаке также пострадало много исторических и археологических объектов.

Подземные толчки чувствовались и в столице – Мехико. Там пострадавших двое, повреждено около 30 домов.

Эпицентр землетрясения залегал неглубоко – в 26 километрах под землёй. Из-за этого оно ощущалось сильно.
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