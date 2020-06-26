В США регистрируют рост числа заболевших COVID-19

В десятках штатов США регистрируют рост числа новых заболевших COVID-19. Среди них Флорида, Аризона, Калифорния, Миссиссиппи, Невада и другие.

Общее число заболевших за неделю выросло на четверть, а в некоторых штатах – более чем на половину. Эксперты говорят, что такой рост можно объяснить увеличением масштабов тестирования. Однако только частично.

[Анжелик Кампен, врач скорой помощи]:

«В больницу попадают люди, которые выходили на демонстрации. Также здесь люди, которые были вынуждены покинуть дома и вернуться на работу. Всё продолжалось столько месяцев… Все расслабились из-за ложного чувства безопасности и перестали беспокоиться о своём здоровье».

Между тем, губернатор штата Техас временно приостановил снятие ограничительных мер, поскольку число новых случаев заражения и госпитализаций возросло почти до рекордных уровней.

Так, только за один из последних дней новых заболевших было более 6000. В некоторых городах штата в больницах отложили плановые операции, чтобы высвободить персонал и койки для пациентов.

В своём обращении губернатор призвал людей по возможности оставаться дома.

Штаты Орегон и Юта также приостановили или замедлили снятие ограничений.

А штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут уже распорядились, чтобы путешественники, прибывающие из южных штатов, проводили по две недели в самоизоляции.

Между тем, правительственные эксперты считают, что коронавирусом могло заразиться более 20 миллионов американцев. Это в десять раз больше официальных данных. По их мнению, многие переболели или переносят вирус бессимптомно.

В некотором смысле эти данные вселяют оптимизм. Они говорят о том, что смертность от вируса ниже, чем предполагается. Согласно официальной статистике, COVID-19 в США заразилось более двух миллионов человек и более 120 тысяч скончались.

Сотрудники Центра контроля и профилактики заболеваний США говорят, что бессимптомные случаи регистрируют у молодых людей, которые часто даже не подозревают, что болеют.

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