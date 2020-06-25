Кубу накрыло огромное облако пыли из Сахары

[Хосе Рубьера, метеоролог]:

«Сахарское облако пыли несёт маленькие частицы и очень сухой воздух. По мере его продвижения на запад вероятность дождей уменьшается. Небо будет в тумане».

Обычно яркие пейзажи Гаваны выглядят непривычно серо. Кубу накрыло огромное облако пыли из пустыни Сахара.

В это время года в Сахаре обычно наблюдаются сильные тёплые ветра. Они поднимают в воздух песок и несут его через Атлантический океан в Америку. По словам метеорологов, в этом году пыльное облако – самое концентрированное за последние полвека. Из-за плотного смога резко снизилась видимость.

Пыль представляет опасность для здоровья.

[Франциско Дюран, главный эпидемиолог Кубы]:

«Облако пыли повлияет на астматиков и аллергиков. Приступы астмы могут начаться у людей старше 65 и младше четырёх лет. Могут быть проблемы с дыханием, зуд в горле и резь в глазах».

Облако пыли накрыло восточную часть Карибского бассейна несколько дней назад. Во вторник оно переместилось в Эспаньолу, Пуэрто-Рико, на Ямайку и восток Кубы. Пыльные массы продолжают двигаться на запад – через Мексиканский залив. Ожидается, что они достигнут Мексики и юго-востока США.

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