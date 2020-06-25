ЕС хочет наладить отношения с Турцией

ЕС хочет восстановить сотрудничество с Турцией. Об этом сообщил Верховный представитель блока по иностранным делам Жозеп..

ЕС хочет восстановить сотрудничество с Турцией. Об этом сообщил Верховный представитель блока по иностранным делам Жозеп Боррель.

В начале года отношения между сторонами резко ухудшились. В феврале Анкара объявила, что больше не будет сдерживать мигрантов, бегущих от войны в Сирии и из других мест. А уже в марте к турецко-греческой границе прибыли тысячи беженцев, которые попытались силой перейти кордон.

Как предполагается, там собралось около 35 тысяч мигрантов из Афганистана, Пакистана и других стран. Греческая полиция применила слезоточивый газ и водомёты, чтобы остановить людей.

Ранее между сторонами действовало соглашение, подписанное в 2016 году. Согласно нему Анкара останавливала мигрантов в обмен на финансовую помощь.

При этом Боррель отметил, что блок решительно намерен защищать внешние границы ЕС, а также поддерживать суверенитет Греции.

[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:«В конце концов мы должны быть хорошими соседями. Вот почему был создан ЕС. И я думаю, что мы должны отстаивать наши интересы, пытаться установить доверие. В наших же интересах, включая ЕС, Турцию и Грецию, попытаться разрешить текущие трудности и улучшить отношения».

После инцидента на границе Брюссель и Афины обвинили турецкие власти в том, что они пытаются шантажом заставить ЕС выделить больше денег, а также оказать поддержку в сирийском конфликте.

[Никос Дендиас, министр иностранных дел Греции]:«Мы всегда открыты для диалога. Но мы не готовы обсуждать что-то по принуждению и не хотим оправдывать нарушения закона президентом Турции».

В Турции находится около трёх миллионов 600 тысяч беженцев из Сирии. В начале года страна направила военных и союзные силы на сирийскую территорию, чтобы создать так называемую буферную зону у своей границы. Туда Анкара намерена вернуть сирийцев, бежавших от конфликта.

Греция и Турция пытаются разрешить не только проблему миграции. Так, соседи давно спорят по ряду вопросов: от воздушного пространства и морских границ до прав этнических меньшинств и добычи энергоносителей, особенно на востоке Средиземного моря.

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