США назвали 20 китайских компаний, которые, возможно, контролируются армией КНР

Администрация Дональда Трампа составила список китайских компаний, у которых, по её мнению, имеются тесные связи с..

Администрация Дональда Трампа составила список китайских компаний, у которых, по её мнению, имеются тесные связи с армией КНР. То есть они либо принадлежат ей, либо ею управляются. Это может стать основой для новых финансовых санкций.

В список вошло в общей сложности 20 компаний, включая китайского гиганта Huawei, компанию по производству аппаратуры для слежения Hikvision, а также China Mobile и China Telecom, которые официально зарегистрированы на нью-йоркской бирже.

Документ со списком попал в распоряжение новостного агентства Reuters. Позже чиновник из Министерства обороны США подтвердил его подлинность.

Этот список не подразумевает санкций по умолчанию. Однако он стал частью закона 1999 года. Согласно нему президент может наложить ограничительные меры в случае необходимости. И они среди прочего могут включать заморозку активов.

Большинство компаний, попавших в список, а также посольство Китая в Вашингтоне от комментариев отказались. Однако Hikvision назвала обвинения «безосновательными», сказав, что не является военной компанией и никогда не участвовала в разработке приложений для армии.

Напомним, Huawei поместили в «чёрный» список ещё в прошлом году. Вашингтон считает, что компания представляет угрозу национальной безопасности США. Он также развернул кампанию, чтобы убедить своих союзников не использовать оборудование Huawei при установке сетей 5G.

Создание нового списка компаний может ещё больше ухудшить отношения между двумя странами. Ранее Вашингтон выражал недовольство тем, как Пекин отреагировал на эпидемию, а также его намерением принять в Гонконге новый закон о нацбезопасности.

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