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Необычную РНК-вакцину от COVID-19 начали тестировать на людях

Необычную РНК-вакцину от COVID-19 начали тестировать на людях

В Великобритании начались клинические испытания потенциальной вакцины от COVID-19. Она уникальна, поскольку в ней использовали не..

Дата загрузки: 2020-06-28

В Великобритании начались клинические испытания потенциальной вакцины от COVID-19. Она уникальна, поскольку в ней использовали не ослабленный вирус, а его синтетический РНК-фрагмент, который заставляет организм человека вырабатывать сильную иммунную реакцию.
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