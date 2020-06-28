Необычную РНК-вакцину от COVID-19 начали тестировать на людях В Великобритании начались клинические испытания потенциальной вакцины от COVID-19. Она уникальна, поскольку в ней использовали не.. Дата загрузки: 2020-06-28

В Великобритании начались клинические испытания потенциальной вакцины от COVID-19. Она уникальна, поскольку в ней использовали не ослабленный вирус, а его синтетический РНК-фрагмент, который заставляет организм человека вырабатывать сильную иммунную реакцию.

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