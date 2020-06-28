Необычную РНК-вакцину от COVID-19 начали тестировать на людях
В Великобритании начались клинические испытания потенциальной вакцины от COVID-19. Она уникальна, поскольку в ней использовали не..
Дата загрузки: 2020-06-28
В Великобритании начались клинические испытания потенциальной вакцины от COVID-19. Она уникальна, поскольку в ней использовали не ослабленный вирус, а его синтетический РНК-фрагмент, который заставляет организм человека вырабатывать сильную иммунную реакцию.
Короткая ссылка на эту страницу:
Короткая ссылка на эту страницу: