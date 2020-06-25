Боснийские ювелиры с началом пандемии переключились на производство игрушек

Эти складные игрушки из дерева – творения дизайнеров ювелирных украшений супругов Эны и Ибрахима, которые живут..

Эти складные игрушки из дерева – творения дизайнеров ювелирных украшений супругов Эны и Ибрахима, которые живут и работают в столице Боснии и Герцеговины.

Когда началась эпидемия коронавируса, они, как и многие другие предприниматели, остались без поставок сырья, которое заказывали в других странах. В своей работе они напрямую зависят от импорта таких материалов, как серебро, эмаль и камень.

Впрочем, это не заставило их опустить руки. Они решили проявить креативность и стали делать деревянные игрушки.

[Эна Мулавдич, дизайнер ювелирных украшений]:

«Пандемия научила нас важности работать с местными материалами и для местного рынка. Ведь в Боснии и Герцеговине так много лесов. Мы сделали логический выбор. У нас обоих есть навыки, необходимые, чтобы делать игрушки и другую продукцию из дерева».

50 евроцентов с продажи каждой игрушки пойдёт на посадку новых деревьев. Супруги учредили фонд, который будет закупать саженцы и дважды в год устраивать акции по высадке.

[Эна Мулавдич, дизайнер ювелирных украшений]:

«Мы решили удержать небольшую сумму от продажи каждой игрушки. Мы называем это налогом на высадку деревьев. Мы добавили его к стоимости».

Ибрахим – художник и скульптор родом из Ирана. По его словам, они с супругой в основном делают складных человечков и машинки. При этом игрушки выполнены в ретро-стиле.

[Ибрахим Мохаммадян, дизайнер ювелирных украшений]:

«Это игрушки, которые помогают обучению. Мы хотим, чтобы дети побольше думали, играли самостоятельно».

Деревянные творения пары становятся в Сараево всё популярнее, несмотря на то, что их нигде не рекламируют. Информацию передают от человека к человеку.

[Ибрахим Мохаммадян, дизайнер ювелирных украшений]:

«Самая важная цель, которой мы хотели бы достичь – это чтобы наши игрушки помогли детям стать ближе к природе, чтобы они больше о ней узнали и поняли её, вместо того чтобы от природы отдаляться».

Супруги говорят, что после окончания пандемии собираются расширить производство деревянных игрушек.

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