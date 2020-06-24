В Сирии для беженцев вместо палаток строят каменные дома

В Идлибе на северо-западе Сирии полным ходом идёт строительство. Эти небольшие каменные дома заменят внутренним переселенцам..

В Идлибе на северо-западе Сирии полным ходом идёт строительство. Эти небольшие каменные дома заменят внутренним переселенцам ненадёжные палатки. Проект запустила турецкая гуманитарная организация.

Она планирует построить 20 тысяч домов рядом с Идлибом и в районе реки Евфрат недалеко от границы с Турцией. Новое жильё получат более 120 тысяч сирийцев, которые были вынуждены бежать из своих домов из-за военных действий.

[Салим Ёусон, сотрудник организации IHH]:

«К этому времени уже построено 6200 домов. Их передадут владельцам, когда проложат канализацию и завершат все строительные работы».

В новых домах, которые полностью готовы, уже поселились 2000 семей.

[Абдул Маджид Наджжар, сириец]:

«Конечно, невозможно сравнивать палатку с каменным домом. Палатка не защищает ни от летней жары, ни от зимних холодов. Каменный дом даёт приватность, а в палатке нет никакого уединения».

В каменных домах есть кухня и ванная комната. Организация также обеспечивает беженцев спальными принадлежностями и кухонным оборудованием.

Гражданская война в Сирии идёт больше девяти лет. За эти годы погибли не менее 400 тысяч человек, более пяти миллионов сирийцев бежали из страны, ещё от четырёх с половиной до семи миллионов стали внутренними переселенцами.

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