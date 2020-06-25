Парикмахерская на колесах: в Мьянме можно подстричься прямо у дома

Мьянманец Чжо Зин Тхут ждёт мобильную парикмахерскую. Грузовик, переоборудованный в салон красоты, подъезжает прямо к его дому. Такая услуга появилась в Янгоне месяц назад.

[Чжо Зин Тхут, клиент парикмахерской]:

«Сейчас люди боятся выходить на улицу (из-за эпидемии). Хотя и нет гарантии абсолютной защищённости от заражения, но я рад, что в такие времена они приезжают прямо к дому».

В Мьянме пока действует карантин. Запрещено собираться группами, закрыты пагоды и храмы. Некоторые салоны красоты продолжают работать, но их немного. Поэтому несколько местных предпринимателей решили открыть мобильную парикмахерскую и нанять мастера.

[Пхьо Чжо, сотрудник мобильной парикмахерской]:

«Нам также очень хотелось подстричься, и нас беспокоило, что парикмахерские в основном закрыты. Мы подумали, что и другим людям нужно стричься. Идея мобильной парикмахерской появилась во времена стресса».

В передвижном салоне строго соблюдают меры безопасности.

[Пхьо Чжо, сотрудник мобильной парикмахерской]:

«Мы дезинфицируем всё оборудование в грузовике. Такие средства, как маски и перчатки, используем только один раз, а затем выбрасываем. В итоге мы завоевали доверие клиентов».

Мобильная парикмахерская получает всё больше вызовов. За день её услугами пользуются от десяти до 15 человек. Правда, иногда бывает не больше двух клиентов. Ну а если на стрижку попросится случайный прохожий, то это считается бонусом.

Владельцы мобильной парикмахерской уверены, что новая услуга будет востребованной и после карантина. По их мнению, главными клиентами станут дети и пожилые.

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