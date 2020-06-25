Новосибирские волонтёры за год спасают сотни хищных птиц

Сокол Феникс попал в новосибирский Центр реабилитации хищных птиц два года назад. У него не было..

Сокол Феникс попал в новосибирский Центр реабилитации хищных птиц два года назад. У него не было левой лапки. Теперь же у Феникса появился протез. Его целый год делала местная компания по разработке дронов.

Феникс – один из десятков подопечных реабилитационного центра. Ухаживать за птицами помогают волонтёры.

[Софья Богатыренко, волонтёр]:

«Утро начинается не с кофе, оно начинается с мыши. Оно начинается с того, что к каждой птице нужно подойти, покормить, напоить, посмотреть, что с ней всё в порядке. Это уже часть быта, без которой мы уже не можем представить себе жизнь».

Новосибирский центр работает с 2013 года. За это время здесь получили помощь сотни птиц.

[Яна Розман, координатор Центра реабилитации диких птиц]:

«Каждый год количество поступающих к нам не то чтобы птиц, а в целом животных увеличивается в геометрической прогрессии. Если три года назад это было порядка 300 птиц в год, то в прошлом году это уже было порядка 700 птиц».

Наибольшую опасность птицам несут электрические провода, автомобили и здания со стеклянным фасадом.

[Елена Шнайдер, соучредитель Центра реабилитации диких птиц]:

«Во время миграции под каким-нибудь торговым центром могут каждый день находить несколько десятков мёртвых птиц».

Раненых пернатых привозят в реабилитационный центр со всей округи. Некоторые птицы с тяжёлыми травмами задерживаются здесь на год-два. Но большинство подопечных выздоравливают быстро.

[Яна Розман, координатор Центра реабилитации диких птиц]:«В среднем с переломами крыла либо ног – это два-три месяца. После этого птица выпускается».

Перед тем как отпустить птицу, её некоторое время отучают от контакта с человеком, сокращая время общения до десяти минут в день. Сотрудники центра говорят, что к пернатым нужен правильный подход. Иначе они становятся ручными.

Волонтёры полагают, что в этом году через их руки пройдут более тысячи пострадавших птиц и животных.

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