Российские супруги построили египетскую пирамиду в деревне

В российской деревне Истинка под Санкт-Петербургом появился оазис египетской культуры. Супруги Андрей и Виктория построили копию..

[Андрей Вахрушев, владелец копии пирамиды]:

«Я действительно бился здесь за каждый сантиметр в уровне, чтобы это было не плюс-минус два сантиметра погрешности или сантиметр, а ровно идеально вот так вот и никак иначе».

В российской деревне Истинка под Санкт-Петербургом появился оазис египетской культуры. Супруги Андрей и Виктория построили копию пирамиды Хеопса, уменьшенную в 19 раз.

Длина каждой стороны пирамиды – 13 метров, высота постройки – девять метров, на столько же она уходит в землю. Весит конструкция 400 тонн.

В мини-пирамиде, как и в настоящей, есть три погребальные камеры.

[Виктория Вахрушева, владелица копии пирамиды]:

«Мы с вами в отрицательной камере находимся. Отрицательная камера – это потому, что весь её объём находится ниже уровня земли, и это обратная сторона пирамиды, потому что пирамида – это обязательно не только верхняя часть, но и ровно такая же составляющая внизу».

В одной камере стоит саркофаг. Он сделан в натуральную величину.

Виктория впервые побывала в Египте десять лет назад.

[Виктория Вахрушева, владелица копии пирамиды]:

«Египет всегда интересовал как художника. Потрясающие фрески, сохранившиеся краски, которым четыре-пять тысяч лет. Я когда первый раз приехала в Египет, я была потрясена вот этой культурой».

Внутренняя отделка пирамиды пока не закончена, но сюда уже пускают гостей. Один час обойдётся в 3500 рублей.

[Елена Беляева, посетительница]:

«Есть какой-то вопрос, который беспокоит, мучает, хочется остановить на нём внимание, подумать о нём. Здесь посидишь в тишине, спокойствии, подумаешь – всё».

Супруги начали строительство пирамиды год назад. До этого два года изучали различные материалы и несколько раз ездили в Египет. После завершения внутренних работ семья планирует построить храм.

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