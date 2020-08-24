Индийские учёные создали «космические кирпичи» для строительства на Луне
Исследователи Индийского научного института и космического агентства страны открыли способ создания материала для строительства зданий на..
Дата загрузки: 2020-08-24
«Мы добавляем бактерии к специальной смеси, а потом с помощью гуаровой камеди создаём для них питательную среду. После этого отправляем в биореактор, и через десять дней появляется кирпич».
Учёные надеются, что открытие поможет исследователям космоса.[Алок Кумар, учёный]:
«Разные космические агентства хотят отправлять астронавтов в длительные экспедиции, чтобы они могли долгое время проводить различные эксперименты или, возможно, добывать полезные ископаемые на Луне и Марсе. Для этого нужно строить жилые здания для астронавтов».
Индия прославилась тем, что смогла осуществить самую дешёвую успешную межпланетную миссию. В 2014 году она запустила к Марсу искусственный спутник «Мангальян». Весь проект обошёлся в 74 миллиона долларов. Это на четверть миллиона дешевле бюджета американо-британского фильма «Гравитация».
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