Овечий рынок Испании страдает из-за сокращения экспорта и нехватки стригалей
На холмах вокруг испанского города Гранада пасутся тысячи овец. Они должны были лишиться своей ценной шерсти..
Дата загрузки: 2020-06-30
С середины июня животные изнывают от жары. Но и их владельцам не сладко. Овцеводческий бизнес Испании сильно пострадал из-за эпидемии. Спрос на баранину резко сократился из-за закрытых отелей и ресторанов.
[Хуан Антонио Морено, глава ассоциации овцеводов]:
«Цена на баранину зависит от национального потребления и экспорта. В настоящее время национальное потребление – на самом низком уровне, поскольку из-за карантина рестораны и бары закрыты. Мы надеемся на экспорт, но если его не будет, то мы, фермеры, как говорится, будем есть баранину с картошкой».
Из-за карантинных мер продажи в рестораны сократилась более чем на половину. При этом цены на баранину и живых овец упали на треть.
Ресторанно-гостиничная сфера постепенно открывается, поскольку меры ослабляют. Однако есть ещё одна проблема. Не хватает профессиональных стригалей. Обычно это сезонные рабочие, которые приезжают в Испанию из других стран, таких как Уругвай, Польша и Россия.
В этом году в Испанию пропустили 250 стригалей из Уругвая.
На ферме Морено нехватки в персонале нет.
[Хуан Антонио Морено, глава ассоциации овцеводов]:
«Слава Богу, у нас своя команда стригалей. Овец для нас стригли ещё их родители. Но наши друзья до сих пор не знают, кто будет стричь их овец, а их надо было подстричь ещё полтора месяца назад».
В Испании в целом насчитывается 16,5 миллионов овец. В городке Лоха близ Гранады есть свои стригали. Однако этого недостаточно, чтобы решить проблему в национальном масштабе.
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