Овечий рынок Испании страдает из-за сокращения экспорта и нехватки стригалей

На холмах вокруг испанского города Гранада пасутся тысячи овец. Они должны были лишиться своей ценной шерсти..

На холмах вокруг испанского города Гранада пасутся тысячи овец. Они должны были лишиться своей ценной шерсти ещё в мае. Однако из-за пандемии коронавируса стрижку отложили.

С середины июня животные изнывают от жары. Но и их владельцам не сладко. Овцеводческий бизнес Испании сильно пострадал из-за эпидемии. Спрос на баранину резко сократился из-за закрытых отелей и ресторанов.

[Хуан Антонио Морено, глава ассоциации овцеводов]:

«Цена на баранину зависит от национального потребления и экспорта. В настоящее время национальное потребление – на самом низком уровне, поскольку из-за карантина рестораны и бары закрыты. Мы надеемся на экспорт, но если его не будет, то мы, фермеры, как говорится, будем есть баранину с картошкой».

Из-за карантинных мер продажи в рестораны сократилась более чем на половину. При этом цены на баранину и живых овец упали на треть.

Ресторанно-гостиничная сфера постепенно открывается, поскольку меры ослабляют. Однако есть ещё одна проблема. Не хватает профессиональных стригалей. Обычно это сезонные рабочие, которые приезжают в Испанию из других стран, таких как Уругвай, Польша и Россия.

В этом году в Испанию пропустили 250 стригалей из Уругвая.

На ферме Морено нехватки в персонале нет.

[Хуан Антонио Морено, глава ассоциации овцеводов]:

«Слава Богу, у нас своя команда стригалей. Овец для нас стригли ещё их родители. Но наши друзья до сих пор не знают, кто будет стричь их овец, а их надо было подстричь ещё полтора месяца назад».

В Испании в целом насчитывается 16,5 миллионов овец. В городке Лоха близ Гранады есть свои стригали. Однако этого недостаточно, чтобы решить проблему в национальном масштабе.

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