В Египте нашли 27 древних саркофагов, которые ещё никто не открывал

В Саккаре недалеко от Каира нашли 27 древних саркофагов. Они оставались нетронутыми со времён захоронения –..

В Саккаре недалеко от Каира нашли 27 древних саркофагов. Они оставались нетронутыми со времён захоронения – более 2500 лет. Археологи считают это открытие очень важным.

Деревянные саркофаги покрыты богатой росписью и надписями. Они находятся в некрополе Мемфиса – столице Древнего царства. Саркофаги обнаружили в двух погребальных камерах.

Археологические работы идут на глубине одиннадцати метров и ещё не закончены. Рядом с саркофагами найдены и другие ценные артефакты.

Саккара была действующим некрополем более 3000 лет. Он протянулся с севера на юг на семь километров. Здесь находятся одиннадцать пирамид.

Центральное место занимает ступенчатая пирамида Джосера. Она построена более 4500 лет назад и считается древнейшим в мире крупным каменным зданием, сохранившимся до наших времён.

Некрополь в Саккаре входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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