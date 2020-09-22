В Египте нашли 27 древних саркофагов, которые ещё никто не открывал
В Саккаре недалеко от Каира нашли 27 древних саркофагов. Они оставались нетронутыми со времён захоронения –..
Дата загрузки: 2020-09-22
Деревянные саркофаги покрыты богатой росписью и надписями. Они находятся в некрополе Мемфиса – столице Древнего царства. Саркофаги обнаружили в двух погребальных камерах.
Археологические работы идут на глубине одиннадцати метров и ещё не закончены. Рядом с саркофагами найдены и другие ценные артефакты.
Саккара была действующим некрополем более 3000 лет. Он протянулся с севера на юг на семь километров. Здесь находятся одиннадцать пирамид.
Центральное место занимает ступенчатая пирамида Джосера. Она построена более 4500 лет назад и считается древнейшим в мире крупным каменным зданием, сохранившимся до наших времён.
Некрополь в Саккаре входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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