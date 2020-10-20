Отчёт: у сотен тысяч уйгурских детей в Китае арестованы один либо оба родителя

Новое исследование показало, что у сотен тысяч уйгурских детей в китайском регионе Синьцзян один либо оба родителя находятся в заключении. Международный журнал «Экономист» представил своё недавнее расследование, которое называется «Страдания уйгуров».

Согласно данным, собранным главным сотрудником по вопросам Китая из Мемориального фонда жертв коммунизма Эдриана Зенса, детей, чьи родители находятся в заключении, отправляют в приюты или интернаты. Зенс обнаружил, что с 2017 по 2019 годы в интернатах Синьцзяна стало на 380 тысяч учащихся больше. То есть увеличение за два года составило почти 80%.

Только в одном уезде около 10 тысяч уйгурских детей оказались в бедственном положении из-за того, что в заключение попал, по меньшей мере, один из родителей. И у тысячи из них арестовали и мать, и отца.

В 2018 году китайские власти признали, что в Синьцзяне действительно существуют так называемые профессиональные образовательные центры. Многие правозащитные организации считают, что по факту это тюрьмы, в которых людей заставляют отказаться от их веры и изучать партийную пропаганду.

В недавнем отчёте Пекин объявил, что с 2014-го ежегодно предоставляет обучение миллиону 300 тысяч уйгуров. В документе говорится, что так жителям региона помогают найти работу. Это также является непрямым свидетельством размеров центров заключения.