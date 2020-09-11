Египетская хоккейная команда надеется на признание в своей стране
Двадцать египтян играют в хоккей на ледовом стадионе в Каире. Им трудно найти единомышленников в своей..
Дата загрузки: 2020-09-11
[Махмуд Гонейм, хоккеист]:
«Люди не понимают, почему мы занимаемся таким видом спорта в стране, большая часть которой – пустыни. Но это ни при чём. Во многих арабских странах уже есть лиги и федерации, участвующие в чемпионатах».
Команда надеется, что её примут в Международную федерацию хоккея на льду. В прошлом году в неё вошли сборные Алжира, Ирана и Ливана.
Хоккеисты также надеются, что Министерство молодёжи и спорта Египта поможет им создать национальную федерацию хоккея. Если это получится, то у спортсменов появится возможность участвовать в предстоящей зимней Олимпиаде.
При этом перед хоккеистами стоит много сложностей. В стране мало катков и размер их небольшой. К тому же весь зимний спортивный инвентарь стоит дорого.
[Айман Абдалла, хоккеист]:
«Ресурсов нет, мы платим за аренду катка из собственного кармана, цена очень высокая. Также нужна форма. Она тоже дорогая. Плюс к этому налоги и другие расходы. Не все могут платить так много».
Хоккейная команда существует уже пять лет. За это время она выступила на турнирах в Марокко, ОАЭ и Кувейте.
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