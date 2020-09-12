Среди пирамид Теотиуакана снова гуляют туристы

Древние пирамиды Теотиуакана в Мексике снова встречают туристов. Музей под открытым небом оставался закрытым пять месяцев..

Древние пирамиды Теотиуакана в Мексике снова встречают туристов. Музей под открытым небом оставался закрытым пять месяцев из-за пандемии. Людей пока немного. За день сюда пускают не более 3000 человек.

[турист из Испании]:

«Давно не был в Мексике. К счастью, я приехал сюда без заминок. Очень важно для экономики, для туристической отрасли то, что люди могут снова наслаждаться этими местами. Здесь открытое пространство, которое позволяет быть в безопасности и держаться на расстоянии (от других)». [турист из Мексики]:

«Это позволит снова работать и оживит экономику. Но прежде всего, люди, не видевшие археологических мест, получат возможность познакомиться с ними и открыть их для себя».

На территории древнего города также возобновилась торговля. Мария продаёт здесь сувениры уже 40 лет.

[Мария де Лурдес Герра, продавщица сувениров]:

«Я благодарю Бога за то, что снова здесь, поскольку многие мои коллеги не вернулись. Я хочу сделать всё возможное (для возрождения бизнеса) и прошу людей приезжать и не забывать о нас и о Теотиуакане. Мексика сейчас нуждается в туристах».

Теотиуакан находится примерно в 50 километрах от Мехико. Когда-то он был самым крупным индейским городом доколумбовой Америки. Расцвет Теотиуакана приходится на II век нашей эры. В те времена здесь жили более 125 тысяч человек.

К середине VII века город опустел. Почему его покинули, неизвестно. Через несколько столетий величественные руины обнаружили ацтеки. Они дали городу название Теотиуакан, что означает «Место, где родились боги».

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