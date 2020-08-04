На месте упавшего виадука в Генуе открыли новый мост

В итальянской Генуе официально открыли новый мост. Два года назад старый виадук обрушился, убив 43 человека..

В итальянской Генуе официально открыли новый мост. Два года назад старый виадук обрушился, убив 43 человека и повергнув в шок всю страну.

Новый километровый мост разработал известный архитектор Ренцо Пиано. На его открытие прибыли премьер-министр страны Джузеппе Конте и президент Серджо Маттарелла.

[Джузеппе Конте, премьер-министр Италии]:

«Мы здесь не только для того, чтобы разрезать ленту. Невозможно просто отпраздновать это событие, поскольку боль от трагедии слишком сильна». [Ренцо Пиано, архитектор]:

«Сегодня очень эмоциональный день. Сложно подобрать слова. Этот мост родился в результате трагедии и скорби, и их невозможно забыть. Их нужно пережить, и они будут продолжать оставаться в наших душах. С этим ничего не поделаешь».

Над собравшимися пролетели самолёты пилотажной группы «Фречче триколори», оставив за собой след в цветах итальянского флага.

И кажется, даже сама природа подбадривает итальянцев: в день открытия над мостом появилась радуга.

Путепровод «Мост Моранди» обрушился 14 августа 2018 года. Рухнула одна из двух центральных опор виадука, а вместе с ней и его 200-метровый пролёт. В тот момент на нём находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика.

Ответственность за трагедию возложили на компанию, которая обслуживает все дороги страны. Её обвинили в недостаточном уходе за мостом. Его построили в 1967-м, и, по данным главного прокурора Генуи, его детали не обслуживались 25 лет.

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