Последняя деревня Сингапура стала популярной у местных туристов

Тихие улочки, одноэтажные дома, зелень и пение птиц. Это Кампонг Лоронг Буангкок – последняя традиционная деревня Сингапура, которую ещё не поглотили каменные джунгли. Во время пандемии она превратилась в популярнейшую достопримечательность среди местных туристов.

Экскурсия для трёх человек стоит 145 долларов. Сингапурцы, истосковавшиеся по путешествиям, считают цену приемлемой.

[туристка]:

«Мой ребёнок никогда не бывал в сингапурской деревне. Пусть он узнает, что такое бывает не только в Малайзии, Таиланде или на Филиппинах. Это есть и прямо здесь, в Сингапуре. Деревню, прежде чем она исчезнет, стоит увидеть».

До пандемии сюда уже несколько лет постоянно приезжали иностранные и местные туристы. Здешним жителям сначала не понравилось такое вторжение, но потом они стали радушно принимать гостей.

[местный житель]:

«Нам было неловко, потому что туристы приходили и смотрели на нас. Они думали, что мы часть достопримечательностей на экскурсионном маршруте. Поэтому мы проявили инициативу и вышли к ним поговорить. Мы сказали, что это для нас такой же дом, как для них их квартиры».

В деревне 26 домов. В них можно заходить и знакомиться с местным бытом. Хозяева охотно рассказывают о растениях в своём саду. Маршрут экскурсии меняется в зависимости от того, с каким жителем встретится туристическая группа.

[Кьянта Яп, гид]:

«Всё больше людей приезжают сюда или ищут, чем ещё заняться в Сингапуре, поскольку им больше некуда отправиться в путешествие. Мы стараемся объяснить им, что здесь очень много интересных мест, и можно узнать о богатой истории и культуре».

Экскурсии проходят по выходным. Часть вырученных денег поступает на поддержку экономики деревни. Но местные жители говорят, что это не главный их доход.

Между тем правительство Сингапура прилагает усилия для развития внутреннего туризма. Путешественникам выдают разовое пособие в 70 долларов, которое можно потратить на проживание в отеле или экскурсии.

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