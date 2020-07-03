В Германии разработали тактильный пояс, с которым чувствуешь себя как на живом концерте
Немецкий стартап разработал тактильный пояс, который позволяет «почувствовать звуки» на теле. Во время прослушивания музыки гаджет..
Дата загрузки: 2020-07-03
Немецкий стартап разработал тактильный пояс, который позволяет «почувствовать звуки» на теле. Во время прослушивания музыки гаджет создаёт впечатление, что человек находится на живом концерте.
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