В Новом Южном Уэльсе через 30 лет могут исчезнуть коалы
Парламент Австралии провёл годовое исследование и пришёл к выводу, что через 30 лет в штате Новый..
Дата загрузки: 2020-07-01
[Кейт Фэрманн, участница исследования от Нового Южного Уэльса]:
«Без срочного вмешательства властей штата коала исчезнет в Новом Южном Уэльсе к 2050 году. Это чрезвычайно важная информация для всех, кто заботится о коалах».
Согласно докладу, в некоторых районах штата коалы потеряли 80% мест обитания.
[Пенни Шарп, министр окружающей среды Нового Южного Уэльса]:
«Реальность такова, что этим животным просто не выжить. < > И если у нас будет больше пожаров, то ситуация станет ещё хуже».
В парламентском докладе изложены 42 рекомендации правительству штата, которые должны помочь восстановить популяцию коал. В числе предложенных мер – создание новых заповедников.
Коалы обитают только в Австралии, и по всей стране их становится всё меньше. В прошлом году Австралийский фонд защиты коал подсчитал, что этих животных осталось не более 80 тысяч.
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