В Новом Южном Уэльсе через 30 лет могут исчезнуть коалы

Парламент Австралии провёл годовое исследование и пришёл к выводу, что через 30 лет в штате Новый..

[Кейт Фэрманн, участница исследования от Нового Южного Уэльса]:

«Без срочного вмешательства властей штата коала исчезнет в Новом Южном Уэльсе к 2050 году. Это чрезвычайно важная информация для всех, кто заботится о коалах».

Парламент Австралии провёл годовое исследование и пришёл к выводу, что через 30 лет в штате Новый Южный Уэльс могут исчезнуть все коалы. Ситуацию ухудшили недавние масштабные пожары. В них погибли не менее 4000 этих сумчатых животных.

Согласно докладу, в некоторых районах штата коалы потеряли 80% мест обитания.

[Пенни Шарп, министр окружающей среды Нового Южного Уэльса]:

«Реальность такова, что этим животным просто не выжить. < > И если у нас будет больше пожаров, то ситуация станет ещё хуже».

В парламентском докладе изложены 42 рекомендации правительству штата, которые должны помочь восстановить популяцию коал. В числе предложенных мер – создание новых заповедников.

Коалы обитают только в Австралии, и по всей стране их становится всё меньше. В прошлом году Австралийский фонд защиты коал подсчитал, что этих животных осталось не более 80 тысяч.

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