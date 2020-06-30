В Австралии африканские беженцы сажают кукурузу и чувствуют себя как дома
Африканский беженец Мухама со счастливой улыбкой идёт по кукурузному полю в Аделаиде. Долгожданный урожай созрел. Все..
Дата загрузки: 2020-06-30
Для Мухамы кукуруза стала любимой едой в миграционном лагере, где он ждал вызова в Австралию.
[Мухама Йотхам, земледелец]:
«Пища из кукурузы была основной, и мы ели её почти каждый день.
Общественное поле появилось в штате Южная Австралия четыре года назад. Здесь беженцы сажают сельскохозяйственные культуры, которые выращивают на их родине.
[Лидия Инарукундо, земледелец]:
«Это поле напоминает мне родную землю, поэтому я чувствую себя как дома».
Африканские земледельцы не только обеспечивают себя кукурузой, но и обмениваются продуктами с мигрантами из Азии.
[Манг Бави Синза, земледелец]:
«Это ещё один способ почувствовать себя членом общества для таких людей, как я, которые приехали из другой страны».
Сейчас общественное поле помогает выживать тем, кто потерял работу во время эпидемии.
[Мухама Йотхам, земледелец]:
«Мы добавили в жизнь оптимизма, и поле стало центром этого».
Беженцы купили ещё один участок земли и хотят сажать больше кукурузы. Они также стараются увлечь местных фермеров выращиванием этой культуры.
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