В Австралии африканские беженцы сажают кукурузу и чувствуют себя как дома

Африканский беженец Мухама со счастливой улыбкой идёт по кукурузному полю в Аделаиде. Долгожданный урожай созрел. Все..

Африканский беженец Мухама со счастливой улыбкой идёт по кукурузному полю в Аделаиде. Долгожданный урожай созрел. Все эти посадки – общественные. Выращивает их здесь группа беженцев из Африки.

Для Мухамы кукуруза стала любимой едой в миграционном лагере, где он ждал вызова в Австралию.

[Мухама Йотхам, земледелец]:

«Пища из кукурузы была основной, и мы ели её почти каждый день.

Общественное поле появилось в штате Южная Австралия четыре года назад. Здесь беженцы сажают сельскохозяйственные культуры, которые выращивают на их родине.

[Лидия Инарукундо, земледелец]:

«Это поле напоминает мне родную землю, поэтому я чувствую себя как дома».

Африканские земледельцы не только обеспечивают себя кукурузой, но и обмениваются продуктами с мигрантами из Азии.

[Манг Бави Синза, земледелец]:

«Это ещё один способ почувствовать себя членом общества для таких людей, как я, которые приехали из другой страны».

Сейчас общественное поле помогает выживать тем, кто потерял работу во время эпидемии.

[Мухама Йотхам, земледелец]:

«Мы добавили в жизнь оптимизма, и поле стало центром этого».

Беженцы купили ещё один участок земли и хотят сажать больше кукурузы. Они также стараются увлечь местных фермеров выращиванием этой культуры.

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