Молодые тоже болеют COVID: история одного жителя Калифорнии

Когда бары и рестораны в калифорнийском округе Риверсайд снова открылись после ослабления карантина, 27-летний Кристиан Харамильо..

Когда бары и рестораны в калифорнийском округе Риверсайд снова открылись после ослабления карантина, 27-летний Кристиан Харамильо без колебаний сразу отправился в одно из заведений со своими друзьями.

После этого у него начали проявляться симптомы коронавируса.

[Кристиан Харамильо, житель Калифорнии]:

«Началось всё с жара, меня знобило, болел живот, был небольшой насморк. Потом через несколько дней начались тошнота, рвота и диарея».

Кристиан считает, что подхватил вирус именно во время застолья с друзьями.

[Кристиан Харамильо, житель Калифорнии]:

«Как только начали снимать карантин, я вернулся на работу. Но я помню, что после работы, после трёх месяцев на карантине мы пошли в бар с друзьями. Думаю, это и стало причиной».

Врачи в местных больницах говорят, что в последнее время наблюдается рост числа пациентов с COVID-19. И среди них очень много молодых людей.

Кристиан призывает жителей Калифорнии сохранять бдительность и не расслабляться.

[Кристиан Харамильо, житель Калифорнии]:

«Думайте о том, что делаете, поскольку это плохо, не пожелаю такого самому злейшему врагу. Я днями лежал в кровати, переносил боль, меня тошнило, и я не знал, станет ли мне лучше. И вы вредите не только себе, но и людям вокруг, тем, кто за вас переживает».

В округе Риверсайд, который находится примерно в 100 километрах от Лос-Анджелеса, с понедельника зарегистрировали уже более 360 пациентов с коронавирусом.

В целом в США число заболевших продолжает увеличиваться. Недавно главный эпидемиолог страны назвал ситуацию очень тревожной и призвал американцев прекратить собираться в барах. Он отметил, что при нынешней тенденции ежедневное число выявленных больных может возрасти с 40 тысяч до 100 тысяч человек.

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