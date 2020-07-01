«Большой брат» смотрит: в Эквадоре установили умные камеры для отслеживания соцдистанцирования

В Эквадоре наступила новая эра «Большого брата». На улицах столицы Кито установили камеры с искусственным интеллектом,..

В Эквадоре наступила новая эра «Большого брата». На улицах столицы Кито установили камеры с искусственным интеллектом, которые следят, как люди соблюдают социальное дистанцирование.

[Оскар Габела, глава службы безопасности]:

«Межамериканский банк развития предоставил этот инструмент безопасности всем странам Латинской Америки. Эквадор первым быстро его внедрил. <> Около 90% граждан носят маски. Мы не знаем, правильно ли они их носят. Как видно на улицах, во многих районах люди также не соблюдают соцдистанцирование».

Если должное расстояние между людьми не соблюдается, камера издаёт звуковой сигнал. Власти надеются, что это поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране.

Эквадор – одна из наиболее пострадавших от нового коронавируса стран Латинской Америки.

[Хорхе Юнда, мэр Кито]:

«Нас очень беспокоит рост числа заражённых в некоторых пригородах столицы. При согласовании с властями ввели ограничения в историческом центре. К сожалению, там тоже рост числа случаев».

В стране выявлено более 56 тысяч случаев заражения, более 4,5 тысяч человек скончались.

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