ВОЗ: заразиться COVID-19 от животных почти невозможно
Владельцы домашних животных могут не беспокоиться о заражении коронавирусом от своих питомцев. Всемирная организация здравоохранения ещё..
Дата загрузки: 2020-07-04
Владельцы домашних животных могут не беспокоиться о заражении коронавирусом от своих питомцев. Всемирная организация здравоохранения ещё раз заявила, что риск крайне мал.
[Соумья Сваминатан, научный сотрудник ВОЗ]:
«Некоторые животные, такие как кошки, хорьки и даже тигры, могут заразиться (вирусом) от человека, но очень мало доказательств обратного».
ВОЗ сделала такое заявление, поскольку некоторые опасаются, что животные могут стать переносчиками COVID-19.
Ранее новый коронавирус выявили у кошек в США. Так же там заболели несколько хищных питомцев зоопарка. Переболела «ковидом» и пожилая кошка во Франции. Кроме того, в США вирус обнаружили у мопса.
Ветеринары по всему миру стараются успокоить владельцев животных. Они так же, как и специалисты ВОЗ, считают, что заразиться от кошек и собак почти невозможно.
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