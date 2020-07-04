ВОЗ: заразиться COVID-19 от животных почти невозможно

Владельцы домашних животных могут не беспокоиться о заражении коронавирусом от своих питомцев. Всемирная организация здравоохранения ещё..

Владельцы домашних животных могут не беспокоиться о заражении коронавирусом от своих питомцев. Всемирная организация здравоохранения ещё раз заявила, что риск крайне мал.

[Соумья Сваминатан, научный сотрудник ВОЗ]:

«Некоторые животные, такие как кошки, хорьки и даже тигры, могут заразиться (вирусом) от человека, но очень мало доказательств обратного».

ВОЗ сделала такое заявление, поскольку некоторые опасаются, что животные могут стать переносчиками COVID-19.

Ранее новый коронавирус выявили у кошек в США. Так же там заболели несколько хищных питомцев зоопарка. Переболела «ковидом» и пожилая кошка во Франции. Кроме того, в США вирус обнаружили у мопса.

Ветеринары по всему миру стараются успокоить владельцев животных. Они так же, как и специалисты ВОЗ, считают, что заразиться от кошек и собак почти невозможно.

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