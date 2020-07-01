ЕС не включил США в «безопасный список» стран

Европейский союз составил список стран, из которых он разрешил путешествия без крайней необходимости. И США в..

Европейский союз составил список стран, из которых он разрешил путешествия без крайней необходимости. И США в этот «безопасный список» не вошли. Об этом сообщил в своём заявлении Совет ЕС, который представляет правительства стран-членов.

Список безопасных стран включает Австралию, Канаду, Грузию, Японию, Новую Зеландию и Южную Корею и другие.

Китай также предварительно был утверждён. Однако путешественников из этой страны ЕС обещает начать принимать только после того, как Пекин откроет свои двери для туристов из Евросоюза. В целом главным условием для включения в список является принцип взаимности.

Россия, Бразилия и Турция, как и США, не попали в перечень безопасных стран. ЕС считает, что ситуация там в среднем хуже, чем в блоке. Таким образом, оказаться в списке эти страны смогут не ранее чем через две недели. Именно с таким промежутком Брюссель обещает делать повторные анализы ситуации с коронавирусом в мире.

ЕС надеется поддержать свою туристическую индустрию и курорты, особенно в южных странах, которые больше всего были затронуты пандемией.

При этом список носит рекомендательный характер. Страны блока будут сами решать, кого впускать, а кого – нет. И с большой долей вероятности ограничения будут.

Даже внутри блока отдельные государства до сих пор не отменили некоторые меры. Так, Греция требует от путешественников из Франции, Италии, Испании и нескольких других стран ЕС проходить по прибытии тесты на коронавирус. До получения результатов путешественники должны оставаться в самоизоляции.

А Чешская Республика пока не принимает туристов из Португалии и Швеции. Британские граждане могут приезжать во многие страны ЕС, однако путешественники, прибывающие в Соединённое Королевство в туристических целях, должны самоизолироваться на 14 дней.

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