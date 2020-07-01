В Дакке помогают выжить голодающим бродячим собакам и диким обезьянам

В Дакке бездомные собаки с трудом находят себе пропитание. Обычно они поджидают пищевых отходов у ресторанов..

В Дакке бездомные собаки с трудом находят себе пропитание. Обычно они поджидают пищевых отходов у ресторанов и кафе, но из-за карантинных мер заведения общепита в Бангладеш закрыты.

Студенты подкармливают голодающих собак, которые живут на территории местного университета. Они приносят еду через день. Заодно осматривают животных и обрабатывают их раны.

[студент]:

«Из-за эпидемии коронавируса и карантина университет и все общежития закрыты. Столовые не работают, и примерно 150 собак остались в студенческом городке, но есть им нечего».

Жители Дакки также подкармливают бездомных животных.

[местный житель]:

«Из-за карантина у этих собак нет еды. Они переживают плохие времена. Поэтому каждый день я покупаю на рынке немного продуктов и кормлю их».

Голодают сейчас и дикие обезьяны. Многие кидают им еду с балконов.

Короткая ссылка на эту страницу: