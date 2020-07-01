В Дакке помогают выжить голодающим бродячим собакам и диким обезьянам
В Дакке бездомные собаки с трудом находят себе пропитание. Обычно они поджидают пищевых отходов у ресторанов..
Дата загрузки: 2020-07-01
Студенты подкармливают голодающих собак, которые живут на территории местного университета. Они приносят еду через день. Заодно осматривают животных и обрабатывают их раны.
[студент]:
«Из-за эпидемии коронавируса и карантина университет и все общежития закрыты. Столовые не работают, и примерно 150 собак остались в студенческом городке, но есть им нечего».
Жители Дакки также подкармливают бездомных животных.
[местный житель]:
«Из-за карантина у этих собак нет еды. Они переживают плохие времена. Поэтому каждый день я покупаю на рынке немного продуктов и кормлю их».
Голодают сейчас и дикие обезьяны. Многие кидают им еду с балконов.
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