Возраст не помешал мужчине реализовать мечту

В возрасте 54-лет американский военнослужащий Марк Кавендер из города Конуэй решил оставить работу и исполнить свою мечту.

Мужчина отправился в Университет Центрального Арканзаса осенью 2017 года, чтобы получить профессию медбрата. Когда Марка спросили, что привело его к такому решению, он пояснил: «Жена умерла несколько лет назад от рака, а меня всегда тянуло к медицине».

«Медсёстры всегда приходили нам на помощь в ключевые моменты. Я хотел бы помочь другим людям, которые переживают то же, что пережил я», – сказал Марк.

Руководитель отделения сестринского дела Сьюзен Готто сказала: «Никогда не поздно. Требуется решимость, мозги и сердце».



Марк изучает хирургию, акушерство и другие предметы. Пока студент присматривается и думает, какое направление выбрать. Он планирует закончить обучение в мае 2021 года.