97-летняя бабушка исполнила своё заветное желание

97-летняя американка Джанет мечтала покататься верхом на лошади, хотя передвигалась с помощью ходунков. Бабушка и её родственники сомневались, что найдут ранчо, где помогут воплотить мечту.

Однако работники ранчо «Коттонвуд-Крик» решили помочь. Они познакомили Джанет с лошадью по кличке Стретч породы Морган. На лошадях Моргана, одной из первых пород, выведенных в США, Джанет каталась в молодости.

По специальной лестнице Джанет взобралась на спину Стреча. Она провела весь день на ранчо, катаясь на лошади.

Джанет сфотографировали сидящей в седле в окружении родственников и работников ранчо.

