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Парень освоил новую профессию, чтобы исполнить мечту девушки

Парень освоил новую профессию, чтобы исполнить мечту девушки
Парень освоил новую профессию, чтобы исполнить мечту девушки

До выпускного вечера оставалось несколько месяцев, и Адди Раст из штата Индиана беспокоилась, что у неё нет выпускного платья. То, о котором она мечтала, стоило слишком дорого. Не зная как решить проблему, девушка шутливо сказала другу: «Паркер, почему бы тебе не сшить мне платье?»

Смит Паркер задумался над этими словами. Хотя он никогда не шил, всё же решил попробовать исполнить мечту девушки о платье принцессы.

Смит, под руководством бабушки, осваивал шитьё несколько месяцев. Наряд приходилось не раз переделывать. Но парень не опускал руки и успел сшить платье в срок. Результат ошеломил Адди. Она всё же получила платье своей мечты!

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