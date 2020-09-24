Бразильский курьер не позволяет инвалидности победить себя

Бразилец Жулиану каждый день ездит по Сан-Паулу, доставляя еду клиентам. В отличие от других курьеров у..

Бразилец Жулиану каждый день ездит по Сан-Паулу, доставляя еду клиентам. В отличие от других курьеров у него не обычный мотоцикл, а трёхколёсный и с площадкой для инвалидной коляски.

Пять лет назад Жулиану попал в аварию и с тех пор не может ходить. Сначала мужчина не мог справиться с душевной травмой.

[Жулиану Даурелиу, курьер]:

«Я трижды пытался покончить жизнь самоубийством, но, к счастью, ничего не вышло. Я ни о чём не жалею, потому что жизнь продолжается, и теперь я счастлив. Моя жена всегда рядом. Она помогает мне, делая меня сильнее, и постоянно морально поддерживает».

Когда Жулиану принял произошедшее, то решил не давать инвалидности себя победить. Он собрал 2200 долларов, переоборудовал мотоцикл и устроился на работу курьером.

[Жулиану Даурелиу, курьер]:

«В жизни не на что жаловаться. Жить очень хорошо. Всё плохое, произошедшее когда-то, возвращается чем-то хорошим. В жизни нет ничего случайного. Сначала я страдал из-за инвалидности, а теперь у меня всё хорошо».

Жулиану начал работать полгода назад, как раз тогда, когда мир охватила пандемия. Этот доход помогает его семье продержаться в трудные времена. Супруги даже могут позволить себе праздничный ужин по пятницам. Но главное для мужчины другое.

[Жулиану Даурелиу, курьер]:

«Работа курьера не для инвалидов-колясочников. Став курьером, я преодолеваю препятствия и трудности. И поскольку мы, инвалиды-колясочники, небесполезны, значит, мы не инвалиды. Мы можем делать многое и способны на всё. Нужно просто постараться».

Некоторые клиенты удивляются, увидев курьера в инвалидной коляске. Но все относятся к нему с уважением и восхищаются необычным мотоциклом. За полгода в Сан-Паулу Жулиану превратился в местную знаменитость и ни разу не столкнулся с плохим отношением.

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