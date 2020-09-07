Индийским женщинам приходится в одиночку кормить семьи во время карантина

Пандемия перевернула привычный уклад жизни в индийской деревне Прахладпур. Теперь кормильцы в семьях здесь – женщины...

Пандемия перевернула привычный уклад жизни в индийской деревне Прахладпур. Теперь кормильцы в семьях здесь – женщины. Их мужья потеряли работу из-за карантина. Тогда жёны решили проявить предприимчивость.

Они заняли денег и арендовали землю. Выращивают на ней плодовые и овощные культуры, а также цветы. Фрукты и овощи относятся к товарам первой необходимости, поэтому их можно продавать на рынке даже во время карантина.

[жительница деревни]:

«Мой муж и мужья других женщин потеряли работу. Премьер-министр Нарендра Моди из-за этой болезни закрыл все предприятия, но он, конечно, не может справиться с голодом».

Женщины теперь собираются раз в месяц, анализируют, как идёт их бизнес, и подсчитывают доходы.

Прахладпур находится в густонаселенном штате Уттар-Прадеш, который сильно пострадал от эпидемии коронавируса. Однако в этой деревне пока не было ни одного случая заражения.

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