На склоне холма в Перу нашли гигантский рисунок кошки возрастом более 2000 лет

В Перу археологи открыли новый геоглиф в виде кошки. Рисунок выгравирован на склоне большого холма на..

[Джонни Исла, археолог]:

«Контур фигуры образован линиями или углублениями шириной 30-40 сантиметров. Некоторые детали, такие как глаза и рот, сделаны с помощью камней».

В Перу археологи открыли новый геоглиф в виде кошки. Рисунок выгравирован на склоне большого холма на плато Наска. Длина кошки – 37 метров.

Геоглиф обнаружили случайно, когда обустраивали доступ на холм. Изображение едва просматривалось.

[Джонни Исла, археолог]:

«Рисунок постепенно исчезал, поскольку ему больше 2000 лет, и он находится на склоне холма, где происходит сильная эрозия. Поэтому геоглиф был скрыт от наших глаз много лет, мы не могли его увидеть».

Специалисты за неделю расчистили изображение и приняли меры для того, чтобы оно не исчезло.

Плато Наска известно своими геоглифами, которые сохранились с глубокой древности благодаря полупустынному климату. Найдены уже примерно 30 рисунков, 700 геометрических фигур и 13 тысяч линий и полос.

Изображение кошки создано между II и I веками до нашей эры – в конце эпохи культуры Паракас.

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