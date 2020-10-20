На склоне холма в Перу нашли гигантский рисунок кошки возрастом более 2000 лет
В Перу археологи открыли новый геоглиф в виде кошки. Рисунок выгравирован на склоне большого холма на..
Дата загрузки: 2020-10-20
[Джонни Исла, археолог]:
«Контур фигуры образован линиями или углублениями шириной 30-40 сантиметров. Некоторые детали, такие как глаза и рот, сделаны с помощью камней».
Геоглиф обнаружили случайно, когда обустраивали доступ на холм. Изображение едва просматривалось.
[Джонни Исла, археолог]:
«Рисунок постепенно исчезал, поскольку ему больше 2000 лет, и он находится на склоне холма, где происходит сильная эрозия. Поэтому геоглиф был скрыт от наших глаз много лет, мы не могли его увидеть».
Специалисты за неделю расчистили изображение и приняли меры для того, чтобы оно не исчезло.
Плато Наска известно своими геоглифами, которые сохранились с глубокой древности благодаря полупустынному климату. Найдены уже примерно 30 рисунков, 700 геометрических фигур и 13 тысяч линий и полос.
Изображение кошки создано между II и I веками до нашей эры – в конце эпохи культуры Паракас.
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