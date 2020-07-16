Летняя выставка цветов украсила Красную площадь в Москве
На главной площади Москвы расцвёл цветочный ковёр. Здесь после месяцев карантина наконец можно немного отдохнуть и..
Дата загрузки: 2020-07-16
[Михаил Куснирович, глава наблюдательного совета Bosco di Ciliegi]:
«Цветы заждались. Обычно они более скромные, только здесь расцветают. Но сегодня в середине лета – пора. Надеюсь до конца лета всё это будет нас с вами радовать».
Цветочные композиции появились у ГУМа, внутри торгового центра, а также на площади и у фонтанов.
В общей сложности сюда доставили более 200 тысяч цветов. Они будут радовать посетителей до 25 августа.
[Анастасия, покупательница]:
«Мы пришли случайно, зашли с детьми с самого утра и были приятно удивлены. Это просто великолепно».
[Алёна, покупательница]:
«Я советую для поднятия настроения сюда просто прийти, прогуляться… Это просто красиво, цветы – это красиво. Они нам дарят улыбку, хорошее настроение».
В России постепенно ослабляют карантинные меры. Суточное число случаев заражения COVID-19 сокращается.
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