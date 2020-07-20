Королева Великобритании посвятила в рыцари капитана Тома Мура

100-летний капитан Том Мур удостоился титула «сэр». Королева Елизавета II посвятила его в рыцари в Виндзорском..

100-летний капитан Том Мур удостоился титула «сэр». Королева Елизавета II посвятила его в рыцари в Виндзорском замке.

Сэр Томас Мур стал национальным героем во время карантина в Великобритании. Ветеран войны собрал 33 миллиона фунтов стерлингов для врачей и волонтёров, которые заботятся о пациентах с коронавирусом.

Он запустил благотворительную онлайн-кампанию перед своим сотым днём рождения. Дедушка прошёл 100 раз вдоль 25-метрового двора своего дома, чтобы вдохновить людей жертвовать деньги.

Премьер-министр Борис Джонсон распорядился наградить британского ветерана.

[Томас Мур, ветеран]:

«Я очень удивлён такой высокой наградой и тем, что церемонию провела Её Величество. Чего ещё можно желать? Для меня это самый великолепный день».

Церемония носила частный характер, и на ней присутствовали только родные Мура. А для королевы она стала одной из первых официальных обязанностей после отмены карантина.

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