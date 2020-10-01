В Лондоне поставили памятник Гарри Поттеру, летящему на метле
На лондонской площади Лестер-сквер появилась статуя Гарри Поттера. Юный волшебник одет в форму для игры в..
Дата загрузки: 2020-10-01
Статуя отлита из бронзы. Она находится в нескольких шагах от кинотеатра, где осенью 2001 года прошла мировая премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень». Он стал первым в серии кинокартин о мальчике-волшебнике. Его сыграл британский актёр Дэниел Рэдклифф.
Фильмы о Гарри Поттере сняты по романам писательницы Джоан Роулинг. Первый был опубликован в 1997 году. В общей сложности в свет вышли семь основных книг и четыре дополнительные.
Рядом со скульптурой Гарри Поттера есть ещё несколько памятников известным киногероям, включая Мэри Поппинс, медвежонка Паддингтона и мистера Бина.
Короткая ссылка на эту страницу: