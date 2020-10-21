80-летний британский майор плавает на лодке и собирает деньги для хосписа

80-летний отставной майор британской армии Майкл Стэнли пошёл по стопам капитана Томаса Мура. Дедушка обязался проплыть на самодельной лодке 160 километров, чтобы собрать пожертвования для местного хосписа Святого Уилфрида.

Это необычное судно под названием «Тинтаник» Майкл построил во время изоляции. Похожие лодки делают индийские дети.

Дедушка купил гофрированные металлические листы и скрепил их вместе. Первый спуск на воду оказался неудачным – лодка затонула. Тогда сообразительный пенсионер сделал по бокам опоры. Они не дают судну перевернуться.

[Майкл Стэнли, отставной майор]:

«Я выхожу в плавание каждую неделю по средам и субботам. Отплываю из деревни Ханстон и приплываю в Чичестер. На этот пятикилометровый маршрут у меня уходит полтора часа».

Майкл планировал собрать 1000 фунтов стерлингов, но люди пожертвовали уже 12 тысяч. Хоспис Святого Уилфреда работает здесь 30 лет и помогает людям, живущим в Чичестере и пригороде.

[Майкл Стэнли, отставной майор]:

«Я очень рад, что мы поддерживаем его. Нельзя допускать закрытия. Хоспису для продолжения работы требуется почти восемь миллионов фунтов стерлингов в год. Это очень много, и если я смогу собрать хотя бы чуть-чуть, то помогу ему».

Пожилой британец планирует завершить благотворительную миссию к 18 декабря.

[Майкл Стэнли, отставной майор]:

«Моя награда – это улыбки на лицах людей. Они так благосклонны и щедры, и мне очень приятно, что я могу осуществить такое дело. И, конечно же, я получаю огромное удовольствие от общения с людьми, которые прогуливаются по тропинке (вдоль канала)».

Майкла Стэнли зовут майором Миком. Он прослужил в Королевской шотландской драгунской гвардии 35 лет.

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